Stellantis Aktie News: Stellantis tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von Stellantis nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,9 Prozent auf 4,79 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die Stellantis-Aktie bis auf 4,73 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,84 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Stellantis-Aktien beläuft sich auf 577'324 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,50 EUR) erklomm das Papier am 05.12.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Stellantis-Aktie somit 54,41 Prozent niedriger. Am 09.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,60 EUR. Mit einem Kursverlust von 3,93 Prozent würde die Stellantis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,024 EUR. Am 30.07.2026 hat Stellantis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde mit 0,07 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,99 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 43.48 Mrd. EUR – ein Plus von 52,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stellantis 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Stellantis veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.

Experten taxieren den Stellantis-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,634 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Stellantis-Aktie dennoch schwach: Autokonzern weiter auf dem Weg der Besserung - Prognose steht

Stellantis-Aktie steigt: Carsharing-Sparte Free2move an Mutares veräussert

Weltweit immer mehr neue Elektroautos zugelassen - Wachstumsgeschwindigkeit lässt nach