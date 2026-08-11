Stellantis Aktie News: Stellantis am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 4,75 EUR. Der Kurs der Stellantis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,73 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,84 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 173'738 Stellantis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Stellantis-Aktie mit einem Kursplus von 121,03 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 4,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.07.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Stellantis-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,024 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Stellantis am 30.07.2026. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Stellantis ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Stellantis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 43.48 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 28.59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Stellantis wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Stellantis-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Stellantis im Jahr 2026 0,634 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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