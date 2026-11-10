Stellantis Aktie News: Stellantis präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

Um 09:28 Uhr stieg die Stellantis-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 4,00 EUR. Bei 4,01 EUR markierte die Stellantis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,01 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 12'972 Stellantis-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2025 bei 10,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 162,57 Prozent Luft nach oben. Am 23.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,51 EUR. Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 14,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,010 EUR. Im Vorjahr erhielten Stellantis-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Am 28.10.2026 hat Stellantis die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR gegenüber 0,99 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite standen 37.61 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28.59 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Stellantis die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,486 EUR je Stellantis-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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