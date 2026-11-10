Stellantis Aktie News: Stellantis am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Die Stellantis-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 3,93 EUR ab. Das Tagestief markierte die Stellantis-Aktie bei 3,89 EUR. Bei 4,01 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 263'879 Stellantis-Aktien.

Am 05.12.2025 markierte das Papier bei 10,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 167,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,51 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Stellantis-Aktie 10,78 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,010 EUR. Im Vorjahr erhielten Stellantis-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Am 28.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Stellantis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37.61 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Stellantis am 03.03.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Stellantis die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Stellantis-Aktie in Höhe von 0,486 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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