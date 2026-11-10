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10.11.2026 12:29:00

Stellantis Aktie News: Stellantis tendiert am Dienstagmittag tiefer

Stellantis Aktie News: Stellantis tendiert am Dienstagmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 3,96 EUR abwärts.

Stellantis
3.65 CHF -0.52%
Kaufen Verkaufen

Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 3,96 EUR. Die Stellantis-Aktie sank bis auf 3,89 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,01 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Stellantis-Aktien beläuft sich auf 166'657 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,50 EUR erreichte der Titel am 05.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 165,29 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 23.10.2026 auf bis zu 3,51 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Stellantis-Aktie 12,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Stellantis-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,010 EUR aus. Stellantis veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 37.61 Mrd. EUR gegenüber 28.59 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Stellantis wird am 03.03.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Stellantis die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,486 EUR je Stellantis-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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