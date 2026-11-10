|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
10.11.2026 12:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis tendiert am Dienstagmittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 3,96 EUR abwärts.
Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 3,96 EUR. Die Stellantis-Aktie sank bis auf 3,89 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,01 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Stellantis-Aktien beläuft sich auf 166'657 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 10,50 EUR erreichte der Titel am 05.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 165,29 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 23.10.2026 auf bis zu 3,51 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Stellantis-Aktie 12,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Stellantis-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,010 EUR aus. Stellantis veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 37.61 Mrd. EUR gegenüber 28.59 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Stellantis wird am 03.03.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Stellantis die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,486 EUR je Stellantis-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie
Stellantis-Aktie dennoch zweistellig höher: Opel-Mutter rutscht wieder in die roten Zahlen
Aktien von VW, BMW und Mercedex ziehen kräftig an: Deutschland und Frankreich legen Auto-Vorschläge vor
Stellantis-Aktie in Rot: Europa wächst, Nordamerika schwächelt
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Stellantis
|
12:29
|Stellantis Aktie News: Stellantis tendiert am Dienstagmittag tiefer (finanzen.ch)
|
12:26
|Dienstagshandel in Paris: CAC 40-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.ch)
|
09:29
|Stellantis Aktie News: Stellantis präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 klettert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Aufschläge in Paris: CAC 40 klettert zum Ende des Montagshandels (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Montagnachmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Gewinne in Paris: So bewegt sich der CAC 40 nachmittags (finanzen.ch)
|
09.11.26
|CAC 40-Handel aktuell: Das macht der CAC 40 am Montagmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Stellantis
|02.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI knapp unter Allzeithoch -- DAX deutlich im Plus -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag stärker. Der deutsche Leitindex verbucht ebenfalls Gewinne. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.