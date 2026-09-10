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10.09.2026 09:29:00

Stellantis Aktie News: Stellantis verteuert sich am Vormittag

Stellantis Aktie News: Stellantis verteuert sich am Vormittag

Die Aktie von Stellantis gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Stellantis-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Stellantis
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Die Aktionäre schickten das Papier von Stellantis nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,8 Prozent auf 4,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Stellantis-Aktie bei 4,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 4,58 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 46'875 Stellantis-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2025 bei 10,50 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 128,04 Prozent könnte die Stellantis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.08.2026 bei 4,38 EUR. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 5,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Stellantis-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,025 EUR belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Stellantis am 30.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 43.48 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 52,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Stellantis einen Umsatz von 28.59 Mrd. EUR eingefahren.

Die Stellantis-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Am 01.03.2028 wird Stellantis schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,621 EUR je Stellantis-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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