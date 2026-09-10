Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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10.09.2026 16:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis büsst am Nachmittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 4,52 EUR ab.
Um 16:28 Uhr ging es für die Stellantis-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 4,52 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Stellantis-Aktie bei 4,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,58 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 553'600 Stellantis-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2025 erreicht. Gewinne von 132,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,38 EUR. Dieser Wert wurde am 25.08.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Stellantis-Aktie 2,95 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an Stellantis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,025 EUR aus. Am 30.07.2026 hat Stellantis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,99 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 52,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28.59 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 43.48 Mrd. EUR ausgewiesen.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Stellantis wird am 28.10.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Stellantis die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Stellantis ein EPS in Höhe von 0,621 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
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