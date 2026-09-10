Stellantis Aktie News: Stellantis tendiert am Mittag tiefer

Die Stellantis-Aktie musste um 12:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 4,56 EUR. Die Stellantis-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,54 EUR nach. Bei 4,58 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 314'465 Stellantis-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,50 EUR) erklomm das Papier am 05.12.2025. Gewinne von 130,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.08.2026 gab der Anteilsschein bis auf 4,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 4,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,025 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Am 30.07.2026 lud Stellantis zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz lag bei 43.48 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 52,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Stellantis wird am 28.10.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Stellantis im Jahr 2026 0,621 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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