Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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10.08.2026 09:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis gibt am Vormittag ab
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Stellantis. Die Aktionäre schickten das Papier von Stellantis nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 4,78 EUR.
Um 09:28 Uhr fiel die Stellantis-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 4,78 EUR ab. Das Tagestief markierte die Stellantis-Aktie bei 4,78 EUR. Mit einem Wert von 4,78 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 7'241 Stellantis-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 10,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.12.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 119,90 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,60 EUR. Dieser Wert wurde am 09.07.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 3,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,024 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Stellantis am 30.07.2026. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Stellantis ebenfalls ein EPS von 0,99 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 52,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 43.48 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28.59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Stellantis wird am 28.10.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Stellantis-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,634 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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