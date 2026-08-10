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10.08.2026 16:29:00

Stellantis Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Stellantis

Stellantis Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Stellantis

Die Aktie von Stellantis gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Stellantis-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 4,78 EUR abwärts.

Stellantis
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Um 16:28 Uhr fiel die Stellantis-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 4,78 EUR ab. Die grössten Abgaben verzeichnete die Stellantis-Aktie bis auf 4,76 EUR. Bei 4,78 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 612'518 Stellantis-Aktien.

Am 05.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,50 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 119,60 Prozent könnte die Stellantis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,60 EUR am 09.07.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 3,83 Prozent könnte die Stellantis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Stellantis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,024 EUR. Am 30.07.2026 legte Stellantis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Stellantis ebenfalls ein EPS von 0,99 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 43.48 Mrd. EUR gegenüber 28.59 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Stellantis dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,634 EUR je Stellantis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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