Stellantis Aktie News: Stellantis tendiert am Mittag südwärts

Um 12:28 Uhr ging es für die Stellantis-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 4,78 EUR. Bei 4,76 EUR markierte die Stellantis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,78 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 90'640 Stellantis-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2025 bei 10,50 EUR. 119,71 Prozent Plus fehlen der Stellantis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,60 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Stellantis-Aktie 3,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Stellantis-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,024 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Stellantis am 30.07.2026. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,99 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 52,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 43.48 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 28.59 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Stellantis ein EPS in Höhe von 0,634 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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