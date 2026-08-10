Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
10.08.2026 12:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis tendiert am Mittag südwärts
Die Aktie von Stellantis gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Stellantis-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 4,78 EUR.
Um 12:28 Uhr ging es für die Stellantis-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 4,78 EUR. Bei 4,76 EUR markierte die Stellantis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,78 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 90'640 Stellantis-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2025 bei 10,50 EUR. 119,71 Prozent Plus fehlen der Stellantis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,60 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Stellantis-Aktie 3,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Stellantis-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,024 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Stellantis am 30.07.2026. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,99 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 52,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 43.48 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 28.59 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Stellantis ein EPS in Höhe von 0,634 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie
Stellantis-Aktie dennoch schwach: Autokonzern weiter auf dem Weg der Besserung - Prognose steht
Stellantis-Aktie steigt: Carsharing-Sparte Free2move an Mutares veräussert
Weltweit immer mehr neue Elektroautos zugelassen - Wachstumsgeschwindigkeit lässt nach
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Stellantis
|
17:58
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 beendet den Handel im Plus (finanzen.ch)
|
16:29
|Stellantis Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Stellantis (finanzen.ch)
|
15:58
|Aufschläge in Paris: CAC 40 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:29
|Stellantis Aktie News: Stellantis tendiert am Mittag südwärts (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Paris: CAC 40 verbucht am Montagmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
09:29
|Stellantis Aktie News: Stellantis gibt am Vormittag ab (finanzen.ch)
|
09:28
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 zum Handelsstart in Rot (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Gewinne in Paris: CAC 40 beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu Stellantis
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|14.07.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen etwas tiefer -- SMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.