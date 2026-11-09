Stellantis Aktie News: Stellantis wird am Montagvormittag ausgebremst

Das Papier von Stellantis gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 3,97 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Stellantis-Aktie bis auf 3,97 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,99 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 20'413 Stellantis-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 10,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.12.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Stellantis-Aktie somit 62,16 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,51 EUR. Dieser Wert wurde am 23.10.2026 erreicht. Abschläge von 11,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Stellantis-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,010 EUR belaufen. Am 28.10.2026 hat Stellantis die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37.61 Mrd. EUR – ein Plus von 31,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stellantis 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 03.03.2027 dürfte Stellantis Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Stellantis rechnen Experten am 01.03.2028.

Experten taxieren den Stellantis-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,486 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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