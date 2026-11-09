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09.11.2026 16:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis am Montagnachmittag mit Kursverlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Stellantis. Die Aktionäre schickten das Papier von Stellantis nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 4,00 EUR.
Die Stellantis-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 4,00 EUR abwärts. Bei 3,96 EUR markierte die Stellantis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,99 EUR. Bisher wurden heute 153'403 Stellantis-Aktien gehandelt.
Bei 10,50 EUR erreichte der Titel am 05.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 162,63 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 23.10.2026 auf bis zu 3,51 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Stellantis-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,010 EUR belaufen. Stellantis veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Stellantis ein Ergebnis je Aktie von 0,99 EUR vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Stellantis 37.61 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Stellantis am 03.03.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Stellantis möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Stellantis einen Gewinn von 0,486 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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