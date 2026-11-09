Stellantis Aktie News: Stellantis am Montagmittag tiefer

Um 12:28 Uhr rutschte die Stellantis-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 3,99 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Stellantis-Aktie bis auf 3,96 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,99 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 109'496 Stellantis-Aktien.

Am 05.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,50 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 163,42 Prozent hinzugewinnen. Am 23.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,51 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Stellantis-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,010 EUR aus. Am 28.10.2026 legte Stellantis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,56 Prozent auf 37.61 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Stellantis rechnen Experten am 01.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,486 EUR je Stellantis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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