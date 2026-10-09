Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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09.10.2026 09:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis zieht am Freitagvormittag an
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Stellantis. Im XETRA-Handel gewannen die Stellantis-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.
Die Stellantis-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 4,04 EUR. Im Tageshoch stieg die Stellantis-Aktie bis auf 4,04 EUR. Bei 4,04 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 10'658 Stellantis-Aktien den Besitzer.
Am 05.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 159,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,82 EUR. Dieser Wert wurde am 01.10.2026 erreicht. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 5,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten Stellantis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,016 EUR. Stellantis liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Stellantis ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 52,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 43.48 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 28.59 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Stellantis dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,703 EUR je Aktie in den Stellantis-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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