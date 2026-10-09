Stellantis Aktie News: Stellantis zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Um 16:28 Uhr wies die Stellantis-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 4,07 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Stellantis-Aktie bei 4,11 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 4,04 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 449'104 Stellantis-Aktien gehandelt.

Bei 10,50 EUR erreichte der Titel am 05.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Stellantis-Aktie somit 61,23 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.10.2026 (3,82 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Stellantis-Aktie 6,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,016 EUR. Am 30.07.2026 lud Stellantis zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Stellantis ebenfalls ein EPS von 0,99 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 43.48 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28.59 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Stellantis Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Stellantis-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.

In der Stellantis-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,703 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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