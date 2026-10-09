Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 1.1%  SPI 19’543 1.1%  Dow 51’655 0.8%  DAX 25’087 1.1%  Euro 0.9294 -0.3%  EStoxx50 6’173 0.8%  Gold 4’196 1.5%  Bitcoin 68’490 0.9%  Dollar 0.8302 0.0%  Öl 104.6 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Samstagvormittag entwickeln
Rheinmetall-Aktie: Air-Defence-Chef geht wegen Erschöpfung
Short- und Inverse-ETFs erklärt: Chancen und Risiken auf einen Blick
Vom Börsenstar zum Problemfall: Was ist bei der Novo Nordisk-Aktie los?
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Suche...
Plus500 Depot

Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.10.2026 16:29:00

Stellantis Aktie News: Stellantis zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Stellantis Aktie News: Stellantis zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Stellantis. Zuletzt wies die Stellantis-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 4,07 EUR nach oben.

Stellantis
3.78 CHF 2.02%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr wies die Stellantis-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 4,07 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Stellantis-Aktie bei 4,11 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 4,04 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 449'104 Stellantis-Aktien gehandelt.

Bei 10,50 EUR erreichte der Titel am 05.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Stellantis-Aktie somit 61,23 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.10.2026 (3,82 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Stellantis-Aktie 6,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,016 EUR. Am 30.07.2026 lud Stellantis zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Stellantis ebenfalls ein EPS von 0,99 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 43.48 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28.59 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Stellantis Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Stellantis-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.

In der Stellantis-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,703 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Stellantis-Aktie unter Druck: Servolenkungs-Problem zwingt Chrysler zum Rückruf

Stellantis-Aktie in Grün: Partnerschaft mit UQI Robotics

Aktie im Fokus: Renault sichert sich GM-Manager Diernaz für die Markenführung


Bildquelle: MikeDotta / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Stellantis

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten