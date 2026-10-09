Stellantis Aktie News: Stellantis am Mittag fester

Um 12:28 Uhr wies die Stellantis-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 4,06 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Stellantis-Aktie bis auf 4,09 EUR. Bei 4,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 351'677 Stellantis-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 10,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.12.2025). Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 158,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,82 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,82 Prozent.

Nachdem Stellantis seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,016 EUR je Aktie ausschütten. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 52,10 Prozent auf 43.48 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Stellantis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Stellantis-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,703 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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