Stellantis Aktie News: Stellantis zieht am Vormittag an

Das Papier von Stellantis konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 4,70 EUR. Kurzfristig markierte die Stellantis-Aktie bei 4,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,68 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8'506 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Am 05.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 123,43 Prozent hinzugewinnen. Am 25.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,76 Prozent.

Zuletzt erhielten Stellantis-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,025 EUR aus. Stellantis liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,07 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,99 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 52,10 Prozent auf 43.48 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 01.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Stellantis.

Experten taxieren den Stellantis-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,621 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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