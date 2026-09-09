Stellantis Aktie News: Stellantis verbilligt sich am Nachmittag

Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 4,59 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die Stellantis-Aktie bis auf 4,58 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,68 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 203'341 Stellantis-Aktien.

Am 05.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,50 EUR an. Mit einem Zuwachs von 128,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 4,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2026). Abschläge von 4,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Stellantis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,025 EUR. Am 30.07.2026 äusserte sich Stellantis zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Stellantis ebenfalls ein EPS von 0,99 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 52,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 43.48 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 28.59 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Stellantis wird am 28.10.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

In der Stellantis-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,621 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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