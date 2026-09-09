Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’805 -1.8%  SPI 19’510 -1.7%  Dow 52’381 -0.8%  DAX 25’576 -1.7%  Euro 0.9417 -0.1%  EStoxx50 6’312 -1.6%  Gold 4’415 0.3%  Bitcoin 63’417 0.1%  Dollar 0.8093 0.0%  Öl 101.1 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Oracle gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Klimaneutrale vs. nachhaltige Anlagen: Worin liegt eigentlich der Unterschied?
Sulzer-Aktie: CEO sieht mittelfristigen Rückenwind durch Nahost-Lage
Studie: Darum sollten Smartphones keinen Platz bei der Arbeit haben
Energie-Infrastruktur: RWE schlägt Alarm beim Netzschutz in Deutschland
Suche...
Plus500 Depot

Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.09.2026 16:29:00

Stellantis Aktie News: Stellantis verbilligt sich am Nachmittag

Stellantis Aktie News: Stellantis verbilligt sich am Nachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 4,59 EUR.

Stellantis
4.32 CHF -3.46%
Kaufen Verkaufen

Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 4,59 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die Stellantis-Aktie bis auf 4,58 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,68 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 203'341 Stellantis-Aktien.

Am 05.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,50 EUR an. Mit einem Zuwachs von 128,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 4,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2026). Abschläge von 4,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Stellantis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,025 EUR. Am 30.07.2026 äusserte sich Stellantis zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Stellantis ebenfalls ein EPS von 0,99 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 52,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 43.48 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 28.59 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Stellantis wird am 28.10.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

In der Stellantis-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,621 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Aktie im Fokus: Renault sichert sich GM-Manager Diernaz für die Markenführung

Stellantis holt Renault-Manager für Fiat und Co. - Aktie stärker

Amazon-Aktie stürzte auf 6 Dollar: Was Jeff Bezos aus dem Dotcom-Crash gelernt hat


Bildquelle: MikeDotta / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga

Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Stellantis

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Stellantis

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14.08.26 Stellantis Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12.08.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
07.08.26 Stellantis Underperform Bernstein Research
03.08.26 Stellantis Neutral UBS AG
30.07.26 Stellantis Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09.09.26 Logo WHS Mit Daytrading verdienen - So funktioniert’s - Kostenloses Webinar heute um 18:00 Uhr
09.09.26 SG-Marktüberblick: 09.09.2026
09.09.26 Novartis belastet erneut
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
09.09.26 Rohstoffe: aktiver Ansatz macht sich bezahlt
09.09.26 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Nachbörslich schwächer
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’633.08 15.28 S6CB3U
Short 14’713.78 13.99 SJUBNU
Short 15’279.34 8.95 S7BCRU
SMI-Kurs: 13’804.70 09.09.2026 17:31:24
Long 13’280.68 19.80 SOB7MU
Long 12’982.83 13.99 SDFBZU
Long 12’402.77 8.90 S0EBKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Stellantis am 09.09.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Warren Buffetts Wette gegen Hedgefonds: Der Beleg für passives Investieren
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter
UBS-Aktie tiefer: Rückkaufangebot für sechs ausstehende Anleihen verdoppelt - Finanz-Lernplattform für junge Leute lanciert
DocMorris begibt neue Wandelanleihe - Aktie springt an
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend im Minus
Overweight-Note für Siemens Healthineers-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
Ölpreise steigen: SMI beendet Handel in Rot - deutlicher Rutsch unter 14'000 Punkte -- DAX schliesst tief im Minus -- Wall Street schliesst schwächer -- Letztlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Covenant will Marschflugkörper in Sachsen bauen - Aktie steigt
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen
Google investiert Milliardenbetrag in Finnland - Alphabet-Aktie gibt nach

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.