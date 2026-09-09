Stellantis Aktie News: Stellantis am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 4,62 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Stellantis-Aktie bei 4,62 EUR. Mit einem Wert von 4,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Stellantis-Aktien beläuft sich auf 58'404 Stück.

Bei 10,50 EUR erreichte der Titel am 05.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 55,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,38 EUR. Dieser Wert wurde am 25.08.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Stellantis-Aktie 5,24 Prozent sinken.

Nachdem Stellantis seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,025 EUR je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Stellantis am 30.07.2026 vor. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,99 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 52,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 43.48 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 28.59 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Stellantis-Gewinn in Höhe von 0,621 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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