Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
08.10.2026 09:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis am Vormittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 4,03 EUR abwärts.
Um 09:28 Uhr rutschte die Stellantis-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 4,03 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Stellantis-Aktie ging bis auf 4,03 EUR. Bei 4,08 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 4'638 Stellantis-Aktien den Besitzer.
Am 05.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Stellantis-Aktie somit 61,63 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,82 EUR am 01.10.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Stellantis-Aktie mit einem Verlust von 5,18 Prozent wieder erreichen.
Nachdem Stellantis seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,024 EUR je Aktie ausschütten. Am 30.07.2026 legte Stellantis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Stellantis hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,99 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Stellantis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 43.48 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 28.59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Stellantis-Gewinn in Höhe von 0,636 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie
Stellantis-Aktie in Grün: Partnerschaft mit UQI Robotics
Aktie im Fokus: Renault sichert sich GM-Manager Diernaz für die Markenführung
Stellantis holt Renault-Manager für Fiat und Co. - Aktie stärker
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Stellantis
|
17:58
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 schwächelt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
16:29
|Stellantis Aktie News: Stellantis verbilligt sich am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 sackt nachmittags ab (finanzen.ch)
|
12:29
|Stellantis Aktie News: Anleger schicken Stellantis am Mittag ins Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 notiert am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
09:29
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Vormittag tiefer (finanzen.ch)
|
09:28
|Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Stellantis
|30.09.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Stellantis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Stellantis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|30.09.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.26
|Stellantis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI beendet Handel mit deutlichen Verlusten -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigen sich eine Spur tiefer. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.