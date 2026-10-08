Stellantis Aktie News: Stellantis am Vormittag tiefer

Um 09:28 Uhr rutschte die Stellantis-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 4,03 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Stellantis-Aktie ging bis auf 4,03 EUR. Bei 4,08 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 4'638 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Am 05.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Stellantis-Aktie somit 61,63 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,82 EUR am 01.10.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Stellantis-Aktie mit einem Verlust von 5,18 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Stellantis seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,024 EUR je Aktie ausschütten. Am 30.07.2026 legte Stellantis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Stellantis hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,99 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Stellantis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 43.48 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 28.59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Stellantis-Gewinn in Höhe von 0,636 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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