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08.10.2026 16:29:00

Stellantis Aktie News: Stellantis verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Stellantis Aktie News: Stellantis verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von Stellantis gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Stellantis-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 4,01 EUR ab.

Stellantis
3.78 CHF 2.02%
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Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 2,7 Prozent im Minus bei 4,01 EUR. Die Abwärtsbewegung der Stellantis-Aktie ging bis auf 3,94 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,08 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 710'398 Stellantis-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2025 bei 10,50 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Stellantis-Aktie 161,65 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2026 Kursverluste bis auf 3,82 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 5,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Stellantis-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,024 EUR belaufen. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Stellantis mit 0,99 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 52,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 43.48 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28.59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Stellantis am 28.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Stellantis rechnen Experten am 01.03.2028.

In der Stellantis-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,636 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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22.09.26 Stellantis Underperform Bernstein Research
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