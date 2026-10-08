Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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08.10.2026 12:29:00
Stellantis Aktie News: Anleger schicken Stellantis am Mittag ins Minus
Die Aktie von Stellantis gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Stellantis-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,0 Prozent bei 3,96 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Stellantis nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 4,0 Prozent auf 3,96 EUR. Die Stellantis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,96 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,08 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 163'488 Stellantis-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,50 EUR) erklomm das Papier am 05.12.2025. Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 62,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 3,82 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2026). Mit Abgaben von 3,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Stellantis-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,024 EUR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Stellantis am 30.07.2026 vor. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Stellantis mit 0,99 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Stellantis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 43.48 Mrd. EUR im Vergleich zu 28.59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Stellantis-Gewinn in Höhe von 0,636 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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