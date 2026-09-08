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Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

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08.09.2026 09:29:00

Stellantis Aktie News: Stellantis büsst am Vormittag ein

Stellantis Aktie News: Stellantis büsst am Vormittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Stellantis. Der Stellantis-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 4,75 EUR.

Stellantis
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Die Stellantis-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 4,75 EUR. Die Stellantis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,75 EUR ab. Bei 4,77 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 20'911 Stellantis-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,50 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 121,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 4,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2026). Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 7,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Stellantis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,023 EUR. Stellantis liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Stellantis ebenfalls ein EPS von 0,99 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Stellantis 43.48 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 52,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Stellantis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Am 01.03.2028 wird Stellantis schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Stellantis im Jahr 2026 0,617 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: MikeDotta / Shutterstock.com
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