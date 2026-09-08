Stellantis Aktie News: Stellantis am Nachmittag billiger

Die Stellantis-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 4,68 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Stellantis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,68 EUR aus. Bei 4,77 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 166'313 Stellantis-Aktien.

Bei 10,50 EUR erreichte der Titel am 05.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 124,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Stellantis-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.08.2026 bei 4,38 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Stellantis-Aktie.

Stellantis-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,023 EUR aus. Am 30.07.2026 legte Stellantis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 52,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 43.48 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 28.59 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Stellantis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Stellantis rechnen Experten am 01.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Stellantis im Jahr 2026 0,617 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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