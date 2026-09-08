Stellantis Aktie News: Stellantis verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

Um 12:28 Uhr fiel die Stellantis-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 4,79 EUR ab. Die grössten Abgaben verzeichnete die Stellantis-Aktie bis auf 4,75 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,77 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 83'264 Stellantis-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 119,09 Prozent Luft nach oben. Bei 4,38 EUR fiel das Papier am 25.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,023 EUR. Im Vorjahr erhielten Stellantis-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Am 30.07.2026 hat Stellantis die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Stellantis ebenfalls ein EPS von 0,99 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Stellantis im vergangenen Quartal 43.48 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Stellantis 28.59 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Stellantis veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Stellantis die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Stellantis im Jahr 2026 0,617 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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