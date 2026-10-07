Stellantis Aktie News: Stellantis tendiert am Mittwochvormittag nordwärts

Um 09:28 Uhr ging es für das Stellantis-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 4,14 EUR. In der Spitze legte die Stellantis-Aktie bis auf 4,14 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,12 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 66'095 Stellantis-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,50 EUR) erklomm das Papier am 05.12.2025. Gewinne von 153,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 3,82 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 8,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,024 EUR. Im Vorjahr erhielten Stellantis-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Stellantis veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,99 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Stellantis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 43.48 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Stellantis wird am 28.10.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Stellantis-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,636 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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