Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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07.10.2026 16:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis zeigt sich am Mittwochnachmittag fester
Die Aktie von Stellantis gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Stellantis nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 4,15 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die Stellantis-Papiere um 16:28 Uhr 2,1 Prozent. Bei 4,29 EUR erreichte die Stellantis-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,12 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 922'948 Stellantis-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,50 EUR) erklomm das Papier am 05.12.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 153,20 Prozent könnte die Stellantis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,82 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Stellantis-Aktie 7,89 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,024 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Am 30.07.2026 legte Stellantis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Stellantis ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 52,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28.59 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 43.48 Mrd. EUR ausgewiesen.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,636 EUR je Stellantis-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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