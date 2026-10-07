Stellantis Aktie News: Stellantis am Mittag im Aufwind

Um 12:28 Uhr stieg die Stellantis-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 4,11 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Stellantis-Aktie bei 4,29 EUR. Bei 4,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 661'517 Stellantis-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.12.2025 auf bis zu 10,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 155,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2026 bei 3,82 EUR. Abschläge von 6,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Stellantis-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,024 EUR aus. Am 30.07.2026 hat Stellantis die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im abgelaufenen Quartal hat Stellantis 43.48 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 52,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Stellantis-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.

In der Stellantis-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,636 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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