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07.09.2026 09:29:00

Stellantis Aktie News: Stellantis legt am Montagvormittag zu

Stellantis Aktie News: Stellantis legt am Montagvormittag zu

Die Aktie von Stellantis zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Stellantis-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 4,81 EUR.

Stellantis
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Die Stellantis-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 4,81 EUR. In der Spitze legte die Stellantis-Aktie bis auf 4,81 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 4,79 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'471 Stellantis-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,50 EUR an. Gewinne von 118,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.08.2026 bei 4,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Stellantis-Aktie mit einem Verlust von 8,90 Prozent wieder erreichen.

Stellantis-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,023 EUR aus. Stellantis veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Stellantis ebenfalls ein EPS von 0,99 EUR je Aktie vermeldet. Stellantis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 43.48 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Stellantis dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Stellantis einen Gewinn von 0,617 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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