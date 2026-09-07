Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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07.09.2026 16:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis am Montagnachmittag freundlich
Die Aktie von Stellantis gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Stellantis-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 4,86 EUR nach oben.
Die Stellantis-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 4,86 EUR. In der Spitze gewann die Stellantis-Aktie bis auf 4,87 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 4,79 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 189'899 Stellantis-Aktien.
Bei 10,50 EUR markierte der Titel am 05.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 116,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 9,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Stellantis-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,023 EUR aus. Am 30.07.2026 äusserte sich Stellantis zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Stellantis hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,99 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 52,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 43.48 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 28.59 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je Stellantis-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,617 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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