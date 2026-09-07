Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’308 -0.6%  SPI 20’099 -0.5%  Dow 53’414 -0.5%  DAX 25’933 -0.4%  Euro 0.9406 0.0%  EStoxx50 6’380 -0.2%  Gold 4’392 -0.8%  Bitcoin 64’304 -1.4%  Dollar 0.8094 -0.1%  Öl 97.5 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Novartis1200526Partners Group2460882Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktie im Fokus: Valora übergibt Betrieb von Kioskautomaten an Boostbar
Novartis-Aktie knickt ein: Ziel in Phase-III-Studie zu Herzmedikament verfehlt
Swissport-Aktie: Ausbau des Geschäfts in Saudi-Arabien mit Flynas
Burkhalter-Aktie springt an: Gewinn im Halbjahr gesteigert
R&S-Aktie in Rot: Chef geht per sofort wegen "unterschiedlicher Ansichten"
Suche...
Plus500 Depot

Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.09.2026 12:29:00

Stellantis Aktie News: Stellantis am Montagmittag höher

Stellantis Aktie News: Stellantis am Montagmittag höher

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 4,84 EUR.

Stellantis
4.49 CHF -0.18%
Kaufen Verkaufen

Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 4,84 EUR. In der Spitze legte die Stellantis-Aktie bis auf 4,85 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,79 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 108'016 Stellantis-Aktien.

Am 05.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 117,17 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.08.2026 (4,38 EUR). Mit Abgaben von 9,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Stellantis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,023 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Stellantis am 30.07.2026 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 52,10 Prozent auf 43.48 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,617 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Stellantis holt Renault-Manager für Fiat und Co. - Aktie stärker

Amazon-Aktie stürzte auf 6 Dollar: Was Jeff Bezos aus dem Dotcom-Crash gelernt hat

Stellantis-Aktie dennoch schwach: Autokonzern weiter auf dem Weg der Besserung - Prognose steht


Bildquelle: MikeDotta / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Stellantis

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Stellantis

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14.08.26 Stellantis Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12.08.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
07.08.26 Stellantis Underperform Bernstein Research
03.08.26 Stellantis Neutral UBS AG
30.07.26 Stellantis Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial

inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? – BX Morningcall

Inside Trading & Investment

09:50 Marktüberblick: Volkswagen-Aktie startet durch
09:07 Logo WHS Inflations-Showdown vor der Fed: CPI, PPI, Oracle & Adobe – kippt die Börsenrallye?
08:57 Börsengänge: Das Jahr der Superlative
08:57 SMI tritt auf der Stelle
06:03 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Warten auf neue Impulse
04.09.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 20.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Broadcom, Intel, Micron Technology
04.09.26 Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? – BX Morningcall
03.09.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf COSMO N.V.
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’834.13 19.99 SNBHTU
Short 15’149.26 13.98 SQBAIU
Short 15’719.08 9.00 SCRBEU
SMI-Kurs: 14’307.62 07.09.2026 14:02:34
Long 13’664.21 19.45 STB1IU
Long 13’352.62 13.84 SWBZHU
Long 12’768.82 8.89 SKPBQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht schlussendlich Verluste
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
Swiss Re-Aktie im Minus: Milliardenpotenzial für Versicherer durch KI-Rechenzentren - Wachsende Risiken im Rückversicherungsmarkt
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
SMI mit Verlusten -- DAX im Minus - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Apple-Aktie vor der wichtigsten Keynote seit dem iPhone X - was Analysten jetzt erwarten
Novartis-Aktie knickt ein: Ziel in Phase-III-Studie zu Herzmedikament verfehlt

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.