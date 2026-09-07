Stellantis Aktie News: Stellantis am Montagmittag höher

Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 4,84 EUR. In der Spitze legte die Stellantis-Aktie bis auf 4,85 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,79 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 108'016 Stellantis-Aktien.

Am 05.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 117,17 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.08.2026 (4,38 EUR). Mit Abgaben von 9,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Stellantis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,023 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Stellantis am 30.07.2026 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 52,10 Prozent auf 43.48 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,617 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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