Stellantis Aktie News: Stellantis am Vormittag mit roten Vorzeichen

Um 09:28 Uhr fiel die Stellantis-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 3,92 EUR ab. Der Kurs der Stellantis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,92 EUR nach. Mit einem Wert von 3,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 3'246 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Am 05.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Stellantis-Aktie 167,72 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.10.2026 bei 3,51 EUR. Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 11,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,010 EUR. Im Vorjahr erhielten Stellantis-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Stellantis am 28.10.2026 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Stellantis ein Ergebnis je Aktie von 0,99 EUR vermeldet. Stellantis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37.61 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Stellantis-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,488 EUR je Stellantis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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