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06.11.2026 16:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis steigt am Nachmittag
Die Aktie von Stellantis zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Stellantis-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 3,98 EUR.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 3,98 EUR zu. In der Spitze gewann die Stellantis-Aktie bis auf 4,03 EUR. Bei 3,92 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 164'181 Stellantis-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,50 EUR) erklomm das Papier am 05.12.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Stellantis-Aktie 163,79 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 23.10.2026 auf bis zu 3,51 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 11,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,010 EUR. Am 28.10.2026 lud Stellantis zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,18 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,99 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 37.61 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 31,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 01.03.2028 wird Stellantis schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,488 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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