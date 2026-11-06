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06.11.2026 12:29:00

Stellantis Aktie News: Stellantis tendiert am Mittag tiefer

Stellantis Aktie News: Stellantis tendiert am Mittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 3,94 EUR.

Stellantis
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Die Aktionäre schickten das Papier von Stellantis nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,9 Prozent auf 3,94 EUR. In der Spitze fiel die Stellantis-Aktie bis auf 3,92 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,92 EUR. Der Tagesumsatz der Stellantis-Aktie belief sich zuletzt auf 55'901 Aktien.

Am 05.12.2025 markierte das Papier bei 10,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 166,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 3,51 EUR fiel das Papier am 23.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Stellantis-Aktie 12,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,010 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Stellantis am 28.10.2026. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,56 Prozent auf 37.61 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Stellantis dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,488 EUR je Aktie in den Stellantis-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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