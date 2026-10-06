Stellantis Aktie News: Stellantis verteuert sich am Vormittag

Das Papier von Stellantis legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 4,04 EUR. In der Spitze gewann die Stellantis-Aktie bis auf 4,04 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,03 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Stellantis-Aktien beläuft sich auf 29'786 Stück.

Bei 10,50 EUR erreichte der Titel am 05.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 160,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2026 bei 3,82 EUR. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 5,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Stellantis-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,026 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Stellantis am 30.07.2026. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Umsatzseitig wurden 43.48 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Stellantis 28.59 Mrd. EUR umgesetzt.

Stellantis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 01.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Stellantis.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Stellantis ein EPS in Höhe von 0,624 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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