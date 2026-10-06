Stellantis Aktie News: Stellantis tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Das Papier von Stellantis konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 4,06 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Stellantis-Aktie bei 4,16 EUR. Bei 4,03 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 260'500 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Bei 10,50 EUR erreichte der Titel am 05.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Stellantis-Aktie 158,81 Prozent zulegen. Am 01.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,82 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Stellantis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,026 EUR. Am 30.07.2026 hat Stellantis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 52,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28.59 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 43.48 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Stellantis-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Stellantis-Aktie in Höhe von 0,624 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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