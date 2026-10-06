Stellantis Aktie News: Stellantis am Mittag mit Kursplus

Im XETRA-Handel gewannen die Stellantis-Papiere um 12:28 Uhr 4,0 Prozent. Der Kurs der Stellantis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,16 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,03 EUR. Zuletzt wechselten 172'435 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Am 05.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 10,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 153,99 Prozent Plus fehlen der Stellantis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2026 Kursverluste bis auf 3,82 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Stellantis-Aktie 7,60 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Stellantis-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,026 EUR aus. Stellantis veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde mit 0,07 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,99 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 43.48 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 52,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Stellantis einen Umsatz von 28.59 Mrd. EUR eingefahren.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Stellantis veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Stellantis-Aktie in Höhe von 0,624 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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