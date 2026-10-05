Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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05.10.2026 09:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis präsentiert sich am Montagvormittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Stellantis. Das Papier von Stellantis legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 3,93 EUR.
Das Papier von Stellantis konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 3,93 EUR. Kurzfristig markierte die Stellantis-Aktie bei 3,93 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,91 EUR. Der Tagesumsatz der Stellantis-Aktie belief sich zuletzt auf 5'866 Aktien.
Am 05.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,50 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Stellantis-Aktie 167,41 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2026 bei 3,82 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Stellantis-Aktie mit einem Verlust von 2,71 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für Stellantis-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,026 EUR belaufen. Am 30.07.2026 äusserte sich Stellantis zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,99 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde auf 43.48 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28.59 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Stellantis am 28.10.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Stellantis-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.
Von Analysten wird erwartet, dass Stellantis im Jahr 2026 0,624 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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