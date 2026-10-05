Stellantis Aktie News: Stellantis zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Die Stellantis-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 3,6 Prozent auf 4,03 EUR. Im Tageshoch stieg die Stellantis-Aktie bis auf 4,03 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,91 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 202'807 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Am 05.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 160,45 Prozent Luft nach oben. Am 01.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,82 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Stellantis-Aktie 5,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,026 EUR. Im Vorjahr hatte Stellantis 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Stellantis am 30.07.2026 vor. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,99 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Stellantis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 43.48 Mrd. EUR im Vergleich zu 28.59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Stellantis wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,624 EUR je Stellantis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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