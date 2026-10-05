Stellantis Aktie News: Stellantis zieht am Mittag an

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 3,95 EUR zu. Der Kurs der Stellantis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,98 EUR zu. Bei 3,91 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 83'535 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Am 05.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,50 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 165,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Stellantis-Aktie. Am 01.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,82 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 3,36 Prozent Luft nach unten.

Stellantis-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,026 EUR belaufen. Stellantis gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 52,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28.59 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 43.48 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 01.03.2028 wird Stellantis schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,624 EUR je Aktie in den Stellantis-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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