Stellantis Aktie News: Stellantis am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Um 09:28 Uhr stieg die Stellantis-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 4,75 EUR. Die Stellantis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,75 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,75 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12'079 Stellantis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 10,50 EUR erreichte der Titel am 05.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 54,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,38 EUR am 25.08.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Stellantis-Aktie mit einem Verlust von 7,81 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,023 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Stellantis am 30.07.2026. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,99 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Stellantis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 43.48 Mrd. EUR im Vergleich zu 28.59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Stellantis Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 01.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Stellantis.

In der Stellantis-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,617 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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