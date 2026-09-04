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04.09.2026 16:29:00

Stellantis Aktie News: Stellantis am Freitagnachmittag höher

Stellantis Aktie News: Stellantis am Freitagnachmittag höher

Die Aktie von Stellantis zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Stellantis-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 4,78 EUR.

Stellantis
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Die Stellantis-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 4,78 EUR. In der Spitze gewann die Stellantis-Aktie bis auf 4,80 EUR. Bei 4,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 383'048 Stellantis-Aktien.

Bei einem Wert von 10,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.12.2025). Mit einem Zuwachs von 119,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 25.08.2026 Kursverluste bis auf 4,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Stellantis-Aktie 8,30 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Stellantis-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,023 EUR aus. Stellantis veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent auf 43.48 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Stellantis rechnen Experten am 01.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Stellantis im Jahr 2026 0,617 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: MikeDotta / Shutterstock.com
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