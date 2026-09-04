Stellantis Aktie News: Stellantis tendiert am Freitagmittag fester

Im XETRA-Handel gewannen die Stellantis-Papiere um 12:28 Uhr 1,6 Prozent. Der Kurs der Stellantis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,80 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,75 EUR. Von der Stellantis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 133'757 Stück gehandelt.

Bei 10,50 EUR erreichte der Titel am 05.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 119,85 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.08.2026 bei 4,38 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 8,25 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,023 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Stellantis hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,99 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite standen 43.48 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28.59 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Stellantis am 28.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Stellantis-Aktie in Höhe von 0,617 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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