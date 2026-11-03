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03.11.2026 09:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis am Vormittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Stellantis gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Stellantis-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 4,18 EUR.
Die Stellantis-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 4,18 EUR. Der Kurs der Stellantis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,18 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,18 EUR. Bisher wurden heute 1'000 Stellantis-Aktien gehandelt.
Bei 10,50 EUR erreichte der Titel am 05.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 60,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 3,51 EUR fiel das Papier am 23.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 16,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten Stellantis-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,010 EUR aus. Stellantis gewährte am 28.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 37.61 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28.59 Mrd. EUR umgesetzt.
Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Stellantis veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass Stellantis im Jahr 2026 0,469 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
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