Stellantis Aktie News: Stellantis am Mittag auf rotem Terrain

Um 12:28 Uhr ging es für die Stellantis-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 4,15 EUR. Bei 4,15 EUR markierte die Stellantis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 4,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Stellantis-Aktie belief sich zuletzt auf 40'233 Aktien.

Bei 10,50 EUR markierte der Titel am 05.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 152,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 3,51 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Stellantis-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,010 EUR. Im Vorjahr hatte Stellantis 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Stellantis am 28.10.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Stellantis ein EPS von 0,99 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Stellantis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 37.61 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 28.59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,469 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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