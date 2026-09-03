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03.09.2026 09:29:00

Stellantis Aktie News: Stellantis schiebt sich am Vormittag vor

Stellantis Aktie News: Stellantis schiebt sich am Vormittag vor

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 4,54 EUR.

Stellantis
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 4,54 EUR zu. In der Spitze gewann die Stellantis-Aktie bis auf 4,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 4,53 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9'135 Stellantis-Aktien.

Am 05.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 10,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 131,33 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 25.08.2026 Kursverluste bis auf 4,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Stellantis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,023 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Stellantis 0,000 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Stellantis am 30.07.2026. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 52,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 43.48 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28.59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,617 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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