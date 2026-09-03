Stellantis Aktie News: Stellantis tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Das Papier von Stellantis konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 4,57 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Stellantis-Aktie bisher bei 4,63 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,53 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 215'994 Stellantis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 129,71 Prozent könnte die Stellantis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Stellantis-Aktie 4,13 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Stellantis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,023 EUR. Am 30.07.2026 hat Stellantis die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Stellantis ebenfalls ein EPS von 0,99 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Stellantis 43.48 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 52,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,617 EUR je Aktie in den Stellantis-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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