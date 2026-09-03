Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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03.09.2026 12:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis zeigt sich am Mittag gestärkt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Stellantis. Das Papier von Stellantis legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 4,53 EUR.
Das Papier von Stellantis legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 4,53 EUR. In der Spitze gewann die Stellantis-Aktie bis auf 4,56 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,53 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 66'951 Stellantis-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2025 bei 10,50 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 131,74 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 25.08.2026 auf bis zu 4,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 3,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten Stellantis-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,023 EUR aus. Am 30.07.2026 legte Stellantis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Stellantis mit 0,99 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Stellantis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 43.48 Mrd. EUR im Vergleich zu 28.59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 01.03.2028 wird Stellantis schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Stellantis-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,617 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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