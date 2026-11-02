Stellantis Aktie News: Stellantis zieht am Nachmittag an

Die Stellantis-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 4,21 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Stellantis-Aktie bei 4,24 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,17 EUR. Von der Stellantis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 234'134 Stück gehandelt.

Bei 10,50 EUR erreichte der Titel am 05.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Stellantis-Aktie mit einem Kursplus von 149,41 Prozent wieder erreichen. Am 23.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,51 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Stellantis-Aktie 20,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Stellantis-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,010 EUR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Stellantis am 28.10.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 37.61 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Stellantis 28.59 Mrd. EUR umgesetzt.

Stellantis wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Stellantis-Gewinn in Höhe von 0,463 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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